Skriniar, un "dollarumma" gli costa carissimo: questo il curioso episodio

Nella serata di Champions League del Milan è stato tutto così perfetto: le due reti inflitte al grande ex Donnarumma, i tre punti preziosi per il percorso in Europa, una prestazione convincente e soprattutto questo curioso e strano episodio avvenuto pochi secondi prima del raddoppio di Giroud. Infatti, Milan Skriniar poco prima di venire sovrastato dal grande impatto di testa del francese, è intento a raccogliere un "dollarumma" Per spostarlo lontano dal campo. Detto fatto: spiovente di Theo e frustrata del francese, che costano carissimo al distratto difensore ex Inter.