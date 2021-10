Sky - Bologna-Milan: Ibrahimovic verso una maglia da titolare

Intervenuto su Sky Sport, Peppe Di Stefano ha raccontato quelle che potrebbero essere le scelte di Mister Pioli per la sfida di domani contro il Bologna. La novità più grande dovrebbe riguardare l'attacco: Ibrahimovic sta sempre meglio ed è molto probabile che parta lui dall'inizio contro la formazione allenata da Mihajlovic, con Giroud pronto a subentrare dalla panchina. Sulla destra nuova occasione per Castillejo: lo spagnolo è entrato molto bene contro il Verona e inizierà al posto di Saelemaekers. A centrocampo scelte obbligate, giocheranno Tonali e Bennacer. In difesa verrà riproposto in blocco il quintetto di Porto.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic.