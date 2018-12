Sky - Chelsea-Higuain, operazione in piedi: Sarri l'ha chiesto e sta forzando per averlo

Secondo Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, Maurizio Sarri ha chiesto al Chelsea di prendergli Higuain. L'operazione è in piedi anche se ancora non è noto se si farà o meno. Il tecnico dei Blues in estate non ha forzato per averlo, ora invece sta un po' forzando, perché di solito il club londinese non fa queste operazioni per giocatori ultratrentenni. Gattuso ha detto di tenersi stretto Higuain ma se arrivasse Morata non direbbe di no.