Sky - Fifa al lavoro per cambiare il fuorigioco. Italia disponibile alla sperimentazione

Secondo quanto riportato da SkySport, la FIFA è al lavoro per modificare la regola del fuorigioco; quella in atto ora, infatti, punisce col fischio anche situazioni che non concedono un reale vantaggio all'attaccante e si sta pensando, dunque, di intervenire su questo aspetto.

"Per scattare il fuorigioco - spiega Sky - in sostanza dovrebbe esserci una "finestra" tra il corpo dell'attaccante e quello del difensore, altrimenti potrebbe essere considerata la luce tra i piedi. In pratica si prende il punto più arretrato del piede più arretrato dell'attaccante e si confronta con quello corrispondente più avanzato del difensore. Alla fine il verdetto sarà comunque oggettivo, o almeno molto vicino all'oggettivo (le linee sono pure sempre posizionate dall'uomo, in attesa di un fuorigioco semiautomatico che è però ancora di là da venire), così come ovviamente rimarranno i fuorigioco puniti (o no) per questioni di pochi centimetri, con relative perplessità e obiezioni".

L'Italia si è resa disponibile per sperimentare questa modifica nel campionato Under 18 a partire verosimilmente dalla prossima stagione.