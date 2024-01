Sky - Ibrahimovic sul prato di Udine per salutare e complimentarsi con tutti i calciatori del Milan

Come testimoniato dalle immagini e dai racconti dei giornalisti di SkySport, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è sceso sul prato della BlueEnergie Arena di Udine al termine di Udinese-Milan per salutare tutti i calciatori rossoneri, fermandosi e parlano in particolare con Mike Maignan.

COSA È SUCCESSO A MAIGNAN

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato a SkySport al termine di Udinese-Milan, match in cui è stato - purtroppo - bersaglio di cori razzisti da parte di alcuni tifosi friulani.

Cosa è successo?

"Al primo rinvio sono andato a prendere la palla e ho sentito chiamarmi 'scimmia', ma non ho detto niente; poi lo hanno rifatto ancora e ho chiesto aiuto alla panchina, poi ho detto che non si può giocare così a calcio. Non è la prima volta che mi succede né a me né ad altri giocatori. Sono cose che vanno dette. Sono persone ignoranti. Il tifoso viene allo stadio per tifare, magari per fischiare, ma queste cose nel calcio non devono succedere".

Tutti ti hanno sostenuto...

"Abbiamo un grande club, un gruppo molto forte, siamo una famiglia. Tutti mi hanno sostenuto. Poi siamo andati nel campo con più voglia per vincere la partita per questo motivo qua. La risposta giusta è vincere".