Terracciano indosserà la maglia numero 1: manca solo l'ufficialità

Il terzo acquisto del calciomercato del Milan è un portiere. Manca solo l'ufficialità ma Pietro Terracciano, portiere classe 1990 in arrivo dalla Fiorentina, sarà il nuovo vice Maignan. Saluterà invece Marco Sportiello che sta definendo il suo ritorno all'Atalanta: secondo le ultime indiscrezioni non ci sarà una rescissione del contratto, che dovrebbe scadere nel 2027, ma il club rossonero e quello bergamasco dovranno trovare un accordo per il trasferimento a titolo definitivo, verosimilmente dietro il versamento di una quota simbolica.

In questi minuti, dopo essere arrivato a Casa Milan intorno alle 17, Pietro Terracciano ha firmato il suo contratto biennale con il Milan, come viene riportato in diretta da Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport 24. Il portiere rossonero, continua il collega, ha scelto di vestire la maglia numero 1 che al momento non era occupata da nessuno nella rosa rossonera. Manca solo l'ufficialità e già da domani Filippo Terracciano sarà a disposizione di Massimiliano Allegri a Milanello.