Sky - Ieri il Milan a Torino ha vissuto una situazione surreale

Intervenuto da Casa Milan Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport, ha parlato dell'intensa giornata che ha vissuto ieri il Milan. Questo il suo intervento: "E' una situazione veramente molto particolare, surreale perchè il Milan è partito ieri alle 18 da Milanello ed è arrivato a Torino alle 20. Quando è arrivato in Hotel sono cominciate a circolare le prime voci della possibilità del rinvio di Juventus-Milan dove sia i dirigenti che i giornalisti non avevano chiarezza sulla situazione. Nel frattempo il Milan si è fermato a cena nell'albergo e successivamente è arrivata la comunicazione, verso le 21.15, del rinvio della partita. I giocatori sono stati convocati per risalire sul pullman ma non sono partiti fino alle 21.30 perchè non c'era ancora certezza che la partita poi non si potesse effettivamente giocare. I giocatori, quindi, sono stati bloccati per diversi minuti sul pullman perchè non arrivava la decisione definitiva, arrivata poi alle 22.38 e a cui è conseguita la partenza. Oggi Pioli ha dato un giorno libero di riposo. La situazione è veramente particolare."