Sky - La probabile del Milan per il Girona: spazio a Pavlovic ed Emerson nonostante le voci di mercato

Aggiornamenti sulla formazione per Milan-Girona di domani sera dopo le prove di oggi. Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, riporta che Conceiçao proseguirà con un Milan ad una punta, che dovrebbe essere Morata. Sugli esterni Musah e Leao, a centrocampo nuovamente Bennacer dall'inizio nonostante la condizione fisica non sia ancora quella ottimale. In difesa, nonostante le voci di mercato, spazio ad Emerson Royal e Pavlovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson, Gabbia, Pavlovic, Theo; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.