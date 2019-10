Sky - La probabile formazione di Italia-Grecia: Donnarumma titolare, Acerbi più di Romagnoli

Peppe Di Stefano, intervenuto su Sky Sport 24, ha raccontato quella che potrebbe essere la formazione titolare degli Azzurri per Italia-Grecia, partita valida per le qualificazioni ad Euro 2020 in scena allo Stadio Olimpico di Roma sabato sera alle 20:45. Per il giornalista di Sky il titolare fra i pali sarà Gigio Donnarumma, mentre in difesa Francesco Acerbi è in vantaggio su Alessio Romagnoli. Di seguito la formazione completa: "Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Bernardeschi, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.