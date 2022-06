© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la firma di Frederic Massara arriverà in tarda serata da Rimini (dove è presente per l'evento che sancisce l'inizio del calciomercato). Dunque, per motivi burocratici (il contratto dovrà passare dai legali della proprietà), l’annuncio arriverà domani in mattinata.