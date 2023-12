Sky - Milan, comincia la riatletizzazione di Leao: gli step da rispettare per andare in panchina sabato

Conferme importanti sulle condizioni di Rafael Leao. In giornata vi abbiamo raccontato di come gli esami a cui si è sottoposto oggi il portoghese hanno evidenziato come la lesione sia ormai guarita e che quindi ora si passa alla fase di riatletizzazione.

Pochi minuti fa su Sky Sport 24 Peppe Di Stefano ha raccontato, confermando la nostra notizia di ieri (clicca qui), di come il numero 10 del Milan ha già iniziato il suo percorso di riatletizzazione sul campo. Se domani manterrà lo stesso livello di intensità mostrato oggi e se giovedì svolgerà l'allenamento in gruppo allora si può pensare ad una convocazione per la gara di sabato pomeriggio contro l'Atalanta. Secodno l'inviato di Sky Rafa ci sarà contro il Newcastle, non ci sono dubbi. E dopo le novità di oggi pomeriggio ci sono buone possibilità anche per sabato, almeno per vederlo in panchina. Sarà comunque un caso da seguire e monitorare giornalmente.