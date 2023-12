MN - Allenamento a parte per Leao e Kjaer. Domani gli esami per il portoghese: le ultime

Continuano il percorso di recupero di Simon Kjaer e Rafael Leao: come appreso dalla redazione di MilanNews.it, i due rossoneri, indisponibili per problemi muscolari, quest'oggi hanno svolto un allenamento individuale a parte. Domani sarà una giornata importante per Rafael Leao: il giocatore portoghese, che lo scorso 11 novembre contro il Lecce si è procurato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, si sottoporrà infatti a nuovi esami di controllo per capire se il suo problema fisico si è risolto o meno. Se dovesse essere tutto a posto, il numero 10 milanista dovrebbe tornare a disposizione per la prossima gara di campionato contro l'Atalanta (sabato alle 18).

A causa di questo infortunio, Leao ha già dovuto saltare tre partite: Fiorentina e Frosinone in campionato e Borussia Dortmund in Champions League. Da capire se l'ex Lille, nel caso in cui abbia recuperato completamente dall'infortunio, sarà subito pronto per tornare a giocare titolare oppure se contro i bergamaschi partirà dalla panchina e poi rientrerà dal primo minuto in Champions League nella gara fondamentale in casa del Newcastle.

di Antonio Vitiello