Sky - Milan, contro il Panathinaikos Giroud sarà affiancato da Rebic

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 è previsto qualche cambio rispetto al solito 4-2-3-1 nell’amichevole di questa sera contro il Panathinaikos, con la novità più grande che riguarderà l’attacco. Secondo l’inviato di Sky Olivier Giroud sarà affiancato da Ante Rebic, con uno schieramento che sarà più simile ad un 4-4-2 che ad un 4-2-3-1. Sugli esterni spazio a Leao e Saelemaekers. Sulla mediana Pioli riproporrà la coppia Tonali-Krunic, visto che Bennacer non è ancora al 100%. In difesa l’unico ballottaggio è tra Kjaer e Romagnoli per un posto di fianco a Tomori, con il danese in vantaggio sul capitano rossonero. Sugli esterni giocheranno i soliti Calabria e Theo.