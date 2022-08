Sky - Milan, Kjaer verso una maglia da titolare contro il Sassuolo

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Pioli pensa ad alcuni cambi in vista del prossimo impegno del Milan contro il Sassuolo. Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il tecnico rossonero potrebbe schierare dal primo minuto Simon Kjaer al centro della difesa. Il difensore danese potrebbe quindi ritrovare la titolarità nove mesi dopo l'infortunio facendo coppia con Tomori. Kjaer tuttavia non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e potrebbe fare una staffetta con Gabbia a partita in corso.