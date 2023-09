Sky - Milan, pesante sconfitta contro l'Inter: dirigenza presente a Milanello con Moncada

Come riportato da Manuele Baiocchini in diretta su Sky Sport, la dirigenza rossonera vuole far sentire la sua vicinanza alla squadra dopo la pesante sconfitta nel derby di ieri alle 18: Geoffrey Moncada, capo scout rossonero, questa mattina era presente a Milanello per assistere all’allenamento odierno in preprazione della gara con il Newcastle.