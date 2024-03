Sky - Milan, Reijnders titolare contro lo Slavia. Ballottaggio in difesa

vedi letture

Vigilia di Milan-Slavia Praga, match d'andata degli Ottavi di finale di Europa League in scena domani sera a San Siro. Mister Pioli ha finalmente abbondanza tra le possibili scelte visto che la squadra, tranne che per Pobega, è al completo. Stando a quanto riferisce Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 Tijjani Reijnders, che nelle ultime uscite è stato utilizzato meno, è sicuro al 100% di una maglia da titolare a centrocampo.

L'altra certezza è che Malick Thiaw non giocherà dall'inizio: il ballottaggio, per il posto da centrale al fianco di Matteo Gabbia, è tra Kjaer e Fikayo Tomori. A destra, vista la squalifica che dovrà scontare in campionato domenica, ci sarà Florenzi e non Calabria. Questo quindi la probabile del Milan: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.