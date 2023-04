Sky - Milan, Simon Kjaer non partirà per Bologna

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan partirà oggi pomeriggio per Bologna, ma sul treno che porterà i rossoneri nel capoluogo emiliano non ci sarà Simon Kjaer, al quale Stefano Pioli concederà un turno di riposo. Nessun problema per il danese, si tratta di una scelta fatta per motivi precauzionali, tenendo conto anche del fatto che a disposizione ci sono altri quattro difensori centrali di ruolo (Kalulu, Thiaw, Tomori e Gabbia).