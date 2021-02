Sky - Rebic è recuperato, il croato si è allenato con la squadra

Ante Rebic ha saltato la trasferta di campionato contro lo Spezia per un trauma al tendine rotuleo sinistro. Nel post partita mister Stefano Pioli aveva comunicato che si sarebbe aspettato di rivedere il croato in campo già per giovedì, e infatti stando a quanto riportato da Manuele Baiocchini su Sky Sport 24 nella giornata odierna Rebic si è allenato a Milanello con i compagni e dovrebbe recuperare per la sfida di giovedì pomeriggio contro la Stella Rossa.