Sky - Verso Arsenal-Milan, la probabile formazione rossonera: Pobega terzino sinistro, Adli dietro a Origi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo Sky, questa è la probabile formazione del Milan che affronterà domani l'Arsenal in amichevole: Tatarusanu in porta, in difesa Kalulu a destra, Pobega a sinistr e la coppia Gabbia-Tomori in mezzo. A centrocampo spazio a Tonali e Vranckx, mentre in avanti, alle spalle di Origi, agiranno Saelemaekers a destra, Adli al centro e Rebic a sinistra.