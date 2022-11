Sky - Verso Milan-Salisburgo, due dubbi di formazione per Pioli sulla trequarti: le opzioni al vaglio

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match di domani sera contro il Salisburgo, decisivo per la qualicazione agli ottavi di Champions League, Stefano Pioli ha due dubbi di formazioni, entrambi sulla trequarti: il primo riguarda il ruolo di esterno destro, con Rebic e Messias in ballottaggio per una maglia da titolare, il secondo invece è su chi sarà trequartista centrale tra Krunic, Diaz e De Ketelaere. Lo riferisce Sky.