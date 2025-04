Solo Musiala in Europa meglio di Reijnders per gol da centrocampisti senza rigori

Con i suoi 10 gol in campionato, Tijjani Reijnders è al secondo posto in Europa per gol di centrocampisti su azione senza mai mettere a segno un calcio di rigore. Nel nostro continente, ha fatto meglio solo Jamal Musiala del Bayern Monaco con 12 reti.

LE ULTIME DA MILANELLO

Prove tattiche e di formazione oggi a Milanello in vista della sfida casalinga di domenica sera contro l'Atalanta: secondo quanto riferisce Sky, in base a quello che si è visto durante l'allenamento odierno, si va verso la conferma dello stesso modulo e degli stessi uomini scesi in campo una settimana fa nello 0-4 sul campo dell'Udinese. Spazio dunque al 3-4-3 e questa formazione: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Reijnders, Fofana, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

Oggi sono arrivate ottime notizie da Milanello dove il Milan sta preparando la sfida di domenica sera contro l'Atalanta a San Siro: sia Mike Maignan che Santiago Gimenez si sono infatti allenati oggi in gruppo e dunque sono recuperati per la gara casalinga contro i bergamaschi. Il portiere era alle prese con il trauma cranico rimediato una settimana fa a Udine dopo il duro scontro con Alex Jimenez, mentre l'attaccante messicano ha smaltito la botta al fianco che aveva preso durante il match contro la Fiorentina di due settimane fa (ha saltato la trasferta sul campo dell'Udinese).