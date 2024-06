Solo un rossonero nella probabile formazione della Francia per questa sera

Questa sera alle 21, a Metz, la nazionale francese scende in campo per la prima delle due amichevoli previste in preparazione a Euro 2024 in Germania. L'avversario della squadra di Deschamps sarà il Lussemburgo che ha partecipato agli spareggi per qualificarsi alla competizione continentale. Le sorti della rappresentativa transalpina sono sempre molto seguite dai tifosi rossoneri dal momento che ci sono ben tre calciatori del Milan nella rosa, anche se uno, Giroud, ha dato addio al Diavolo.

Questa sera, però, secondo quanto riporta L'Equipe solamente un giocatore del Milan partirà titolare. Si tratta del portiere Mike Maignan che difenderà i pali della nazionale, mentre Theo e Giroud partirannon dalla panchina. Di seguito la probabile formazione della Francia:

Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, Clauss - Zaïre-Emery, Fofana, Griezmann - O. Dembélé, M. Thuram, Mbappé.