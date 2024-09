Sosta ufficialmente terminata: tutti i nazionali sono, da oggi, a disposizione di Fonseca

vedi letture

Si è ufficialmente conclusa la prima sosta per gli impegni delle nazionali della stagione 2024-2025. Tutti i calciatori del Milan, partiti in 18 tra Prima Squadra e Milan Futuro per aggregarsi ai rispettivi Paesi di origine, hanno fatto rientro in Italia e saranno, al completo da oggi, a disposizione di Paulo Fonseca per gli allenamenti.

I CALCIATORI RIENTRATI A MILANELLO DOPO GLI IMPEGNI CON LE NAZIONALI

FRANCIA

Theo Hernandez

Youssouf Fofana

Mike Maignan

SERBIA

Strahinja Pavlović

Luka Jovic

OLANDA

Tijjani Reijnders

STATI UNITI

Christian Pulisic

Yunus Musah

ALGERIA

Ismael Bennacer

NIGERIA

Samuel Chukwueze

PORTOGALLO

Rafael Leao

ITALIA U20

Lorenzo Torriani

Davide Bartesaghi

Kevin Zeroli

ITALIA U19

Adam Bakoune

Vittorio Magni

Mattia Liberali

Emanuele Sala

Diego Sia