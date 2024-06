Sostenibilità, Newcastle e Chelsea tra i club che devono regolarsi entro oggi nei paletti della Premier

Entro la giornata di oggi, 30 giugno, data che pone fine ufficialmente alla stagione 2023/2024, ben sei club inglesi devono fare i numeri per rientrare nei paletti delle regole della sostenibilità finanziaria imposti dalla Premier League. La pena potrebbe essere variabile: da una semplice multa fino ad alcuni punti di penalizzazione per arrivare addirittura al blocco delle sessioni di mercato. Le squadre in bilico, come riporta il Corriere dello Sport, sono Chelsea, Newcastle, Aston Villa, Leicester, Nottingham Forest ed Everton.

Già nelle ultime ore ci sono stati movimenti particolari, riguardanti soprattutto Chelsea, Newcastle e Aston Villa. I Blues hanno ceduto proprio ai Villains il terzino Ian Maatsen per 44 milioni di euro e al Newcastle Lewis Hall per 32 milioni. La squadra di Birmingham ha di fatto ceduto Douglas Luiz alla Juventus e potrebbe dover sacrificare giocatori come Matty Cash, che è finito anche sulla lista del Milan, o Ollie Watkins. Il Newcastle, interessato a Malick Thiaw, probabilmente di libererà del giovane Minteh per una cifra vicina ai 40 milioni di euro...