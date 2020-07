SPAL, Cerri: "C'è delusione per il pari contro il Milan"

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club, l'attaccante della SPAL Alberto Cerri ha commentato il pareggio contro il Milan di mercoledì scorso: "C'è delusione e rabbia perchè era un'occasione importante che è sfumata all'ultimo. Siamo molto dispiaciuto ma abbiamo la fortuna di metterla da parte e pensare alla prossima partita".

Quali sono stati i punti di forza nella gara contro il Milan?

"Abbiamo lavorato molto bene a livello di compattezza e unione di squadre. Si vedeva che la partita l'avevamo in pugno noi. Gli episodi non ci hanno dato a favore ma abbiamo fatto di tutto in campo per far andare le cose nel miglior modo possibile. E' stato un peccato che alla fine sia sfumata la vittoria".

Il gol di Floccari?

"Me lo ricorderò per un po' di tempo. Sergio li ha questi colpi, è un professionista esemplare. Se lo merita".