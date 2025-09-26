Spalletti: "Inter e Napoli hanno più chances rispetto a Juve e Milan"

Luciano Spalletti, ex CT della Nazionale Italiana di calcio e tecnico che vinse con il Napoli il terzo scudetto della storia partenopea, ieri è intervenuto al Festival del Calcio Italiano per presentare il suo libro dal titolo "Il Paradiso esiste ma quanta fatica", scritto con Giancarlo Dotto. In occasione di questo evento, l'allenatore ha avuto modo di commentare l'attualità del calcio nostrano e si è concentrato sulla classifica di Serie A che inizia a delinearsi e che questo weekend, con due big match come Juventus-Atalanta e Milan-Napoli, potrebbe assumere una nuova fisionomia.

Le parole di Luciano Spalletti sulla corsa al titolo: "Napoli squadra tostissima, ma occhio all’Inter che ha grandissime qualità. Chivu diventerà un grande tecnico. Per il primo posto Inter e Napoli hanno chances in più rispetto a Juve e Milan, anche se i rossoneri sono in condizione perfetta”