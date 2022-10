MilanNews.it

Luca Gotti, tecnico dello Spezia, si è così espresso in conferenza stampa su Simone Bastoni: "Per Kovalenko se ne parlerà a gennaio. Bastoni sta provando ad affrettare i tempi, spero sia a disposizione per Milano ma potrebbe non essere così. I tempi sono stretti, potremmo rivederlo subito come a gennaio".