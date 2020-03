SportMediaset - FIGC, Gravina: "L’auspicio è di ricominciare a maggio e concludere a fine giugno"

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, intervenuto a “SportMediaset XXL” su Italia uno, ha parlato così delle ipotesi prese in considerazione per portare a termine campionati e competizioni europee di questa stagione: “L’Italia in questo momento è due settimane avanti rispetto alle altre nazioni nell’esplosione di questa pandemia, riteniamo che quello che noi riusciamo a programmare oggi per gli altri sarà molto più complicato perché non hanno ancora l’esatta dimensione di quello che noi stiamo vivendo e che loro comunque saranno costretti a vivere. Martedì proporremo alla UEFA di soprassedere per il momento alla disputa dell’Europeo. L’auspicio è di ricominciare i primi di maggio e concludere a fine giugno, dobbiamo lavorare su questo ipotesi di calendario senza trascurare l’idea di completamento delle competizioni europee come la Champions League e l’Europa League, quindi dobbiamo inserire anche queste date. La deadline che abbiamo ipotizzato è quella del 30 giugno, non escluderei l’ipotesi di modifiche o l’adozione di provvedimenti urgenti, sia sotto il profilo sportivo e sia sotto il profilo governativo, di avere una proroga e sforare eventualmente anche il 30 giugno. Ora se parliamo di proiettare il campionato ai primi di maggio io dico di lasciare in pace a casa i calciatori, sono dei ragazzi che hanno bisogno di recuperare, come noi, non solo le energie fisiche ma anche psicologiche. Lasciamoli stare un po’ con le loro famiglie, ne hanno bisogno e lo meritano. La tutela della salute io credo che sia un bene primario, tuteliamolo insieme".