SportMediaset - Milan, con Rangnick non ci sarà spazio per Ibra. Possibile addio al calcio giocato per lo svedese

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il nuovo Milan di Rangnick e Gazidis ripartirà dai giovani e quindi non ci dovrebbe essere spazio per Zlatan Ibrahimovic. E lo svedese, che aveva fatto una scelta di cuore a gennaio, lo ha già capito. Per Ibra, è molto probabile sia l'addio al Milan che l'addio al calcio giocato, a meno che non arrivi qualche offerta interessante nei prossimi mesi.