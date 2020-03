SportMediaset - Milan, legali al lavoro per l'addio di Boban. Maldini, proseguono le sue riflessioni

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, Zvonimir Boban ha già salutato tutti. I legali delle due parti sono al lavoro per definire il divorzio: per quelli di Elliott ci sono gli estremi per un licenziamento per giusta causa dopo l'intervista del croato alla Gazzetta dello Sport in cui ha attaccato apertamente l'ad Gazidis. Per i legali di Boban, invece, il manager sudafricano avrebbe leso le competenze del Cfo rossonero, interferendo nelle scelte dell'area tecnica. Paolo Maldini sta intanto continuando le sue riflessioni. Non è scontato che il dt milanista resti al suo posto fino al termine della stagione. La sua valutazione negativa su Rangnick non lascia spazio ad una convivenza tra i due e quindi, a meno di un chiarimento con il tedesco, l'avventura dell'ex capitano milanista al Milan difficilmente potrà continuare.