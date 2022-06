Sportmediaset - Milan, Pablo Marì come alternativa a Botman e Bremer per la difesa

MilanNews.it

Come riferito da Sportmediaset, il Milan ha iniziato a sondare il terreno per Pablo Marì, difensore classe 1993 dell’Arsenal che da gennaio a giugno 2022 ha vestito la maglia dell’Udinese. Marì interessa ai Diavolo in alternativa ai già noti Sven Botman e Gleison Bremer. Qualora questi ultimi due dovessero sfuggire alla dirigenza del Milan, ecco che Pablo Marì potrebbe fare al caso del Milan come colpo low cost in difesa.