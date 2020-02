SportMediaset - Rebic, da oggetto misterioso a uomo gol del Milan

SportMediaset ha fatto il punto di Ante Rebic in rossonero: "Da oggetto misterioso a uomo gol del Milan, questa la parabola di Rebic in rossonero che dopo 5 mesi di ritardo è esploso a Gennaio, proprio quando sembrava in procinto di dover lasciare il Milan come Suso e Piatek. Stasera incontrerà la Fiorentina, club che nel 2013 lo ha portato in Italia. Due gol contro Torino e Frosinone quando giocava con i viola, poi prestiti al Lipsia e al Verona per farlo maturare prima del ritorno in Germania all'Eintracht dove lui è protagonista nel 3-2 nella finale della coppa nazionale contro il Bayern nella stagione 2017-2018. Torna nel Belpaese il 2 Settembre quando il Milan lo riporta in italia con un prestito biennale. Ai margini con Giampaolo è diventato il partner di Ibrahimovic, scalzando Leao segnando 6 gol in 8 partite nel 2020. Le prime gioie arrivano contro l'Udinese, il Bis con il Brescia. L'etichetta di bomber part-time gli sta stretta e così va a segno contro Inter e Torino in campionato e contro la Juventus in Coppa Italia e così il Milan che spera di scalare la classifica per tornare in Europa, può contare su un Rebic in più".