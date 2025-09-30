Stadio, Salvini: "Sala e la sua giunta hanno perso 5 anni: delibera non chiara in tutti i punti"

Milan e Inter hanno ottenuto la delibera dal Consiglio Comunale per l'acquisto dell'area di San Siro. Ora bisognerà completare il rogito entro il 10 novembre e poi ci si concentrerà su progetto e inizio dei lavori, previsti per la prima metà del 2027. Una decisione figlia di anni di discussioni, promesse e dietrofront che questa mattina coinvolge tutti gli attori che vi hanno preso parte come anche quelli che hanno assistito da fuori come per esempio Matto Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti oltre che grande tifoso rossonero.

Le parole di Salvini, raggiunto dalla stampa questo pomeriggio: "Che Milano abbia bisogno di un nuovo stadio è evidente. Che Sala e la sua giunta abbiano perso 5 anni è evidente, perché siamo tornati come nel gioco dell'oca a cinque anni fa. Abbiamo perso cinque anni e un miliardo e 300 milioni di euro di investimento sul territorio per arrivare a una delibera non chiara in tutti i punti. Quindi secondo me si è persa una grande occasione di ridisegnare un intero quartiere e una scelta così importante non si fa di fretta e furia, senza avere tutti gli elementi: quindi la scelta della Lega è stata di votare. Una scelta di coerenza, di rispetto per i milanesi: altri hanno fatto scelte diverse e mi dispiace. Assenti? Una scelta sbagliata, gli assenti hanno sempre torto: stai, ti hanno eletto per stare. Voti a favore, voti contro, ti astieni... Uscire... Siamo in democrazia e ognuno è libero di fare quello che vuole, io rispondo della Leaga che con coerenza negli anni ha detto che serve un nuovo stadio. Avevo incontrato la proprietà del Milan per San Donato".