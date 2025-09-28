Stadio, Scaroni: "Firmeremo perché le imprese siano nella white list e non abbiano infiltrazioni"

Francesco Finulli

Intercettato dai microfoni di Sky Sport 24 e TeleLombardia fuori da San Siro prima del big match Milan-Napoli, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha parlato così del tema stadio. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Sul cosa succederà dopo l'eventuale acquisto dello stadio:

"Noi firmeremo un protocollo della legalità per assicurarci che le imprese che lavoreranno nella costruzione dello stadio, che saranno tante e importanti perché i lavori valgono più di un miliardo, abbiano tutti quei requisiti e siano nella white list delle aziende che possono lavorare e che non hanno infiltrazioni".