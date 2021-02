Stankovic: "Ibrahimovic è un leader, lo stimo sia come persona che come calciatore"

Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Sul suo ex compagno di squadra, Stankovic ha dichiarato: “Dopo la fine del match di Belgrado, ho abbracciato Ibrahimovic, spero di fare lo stesso a Milano. Lui è il numero uno e lo stimo tanto come persona e come calciatore. Nel corso degli anni ha dimostrato di essere un leader, e nonostante l’età, sta confermando che la sua presenza in campo è ancora importante”.