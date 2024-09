Stramaccioni: "Il Milan era stato troppo brutto per essere vero. Nel derby invece..."

Paulo Fonseca è riuscito a incartare la partita a Simone Inzaghi nel derby da un punto di vista tattico. Grazie alle scelte coraggiose del tecnico portoghese, il Milan è riuscito finalmente a interrompere l'egemonia nerazzurra sulla città. Tra le decisioni dell'ex tecnico del Lille si segnalano le due punte, la scelta di Gabbia dall'inizio, quella di rimanere con una coppia di centrocampisti come Fofana e Reijnders. Di questo si continua a parlare e lo ha fatto anche Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore per Dazn.

Le parole di Andrea Stramaccioni sull'avvio di stagione del Milan: "Mi hanno sorpreso le partite dei rossoneri fino a quella con il Liverpool: non tanto per i risultati, quanto per la qualità delle prestazioni. Il Milan era stato troppo brutto e poco squadra per essere quello vero. Nel derby, invece, ha dimostrato enormi potenzialità".