Stramaccioni: "Le parole di Leao fanno capire che ha bisogno di un'extra coccola"

vedi letture

A pochi minuti da Milan-Udinese, Andrea Stramaccioni ha analizzato le scelte di Paulo Fonseca. Ecco le sue parole a DAZN:

"Fonseca manda un messaggio che significa che non guarda in faccia a nessuno. Si mette al centro del villaggio, è l'uomo forte e ci mette la fascia. Puntando sul gruppo. Qualche alternanza è data dalle condizioni fisiche ma anche per scelta tecnica. Noto l'assenza di Loftus-Cheek, che per Pioli è importante ma che Fonseca ha lasciato ancora in panchina, preferendo accentrare Pulisic"

Sull'esclusione di Leao e la frase pronunciata dal Portogallo

"Frase che ti fa capire che il giocatore ha bisogno ha bisogno di un'extra coccola. Perché deve sentirsi in un contesto di fiducia e la deve ritrovare nel club per tornare ad essere il giocatore che ha trascinato il Milan allo scudetto".