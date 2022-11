Stylsvig spiega: "I tifosi non seguono quasi più passivamente la partita, ma attraverso i contenuti vogliono essere parte della storia di un club come AC Milan"

MilanNews.it

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, si è così espresso alla rivista Business People (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su quanto contano le nuove tecnologie per analizzare e scegliere in quali settori "extra-sportivi" muoversi: "Il calcio sta evolvendo e corre sempre di più in direzione dell'industria dell'intrattenimento. Per una società come AC Milan è fondamentale tenere il passo, sapersi adattare e giocare un ruolo importante nel settore. Si tratta di coinvolgere i tifosi del futuro e allo stesso tempo aumentare la nostra popolarità e il numero di appassionati. Ciò significa catturare una buona percentuale del tempo che impiegano sulle piattaforme, ma va considerato che il tempo trascorso sui media digitali diminuisce la loro capacità di concentrazione. Per questo, solo contenuti originali, creativi, unici e interessanti ci possono permettere di raggiungere il nostro scopo. Dobbiamo attirare l'attenzione ed essere presenti, creando contenuti di alto livello in grado di coinvolgere chi ci segue. I tifosi non seguono quasi più passivamente la partita, ma attraverso i contenuti vogliono essere parte della storia di un club come AC Milan, dal lunedì al calcio d'inizio. Dobbiamo inoltre differenziare i contenuti a seconda dei canali sui quali li proponiamo, ed è per questo che abbiamo una strategia chiara per Twitch, una per TikTok, etc... Siamo una media company, e per questo abbiamo investito negli Studios: un nuovo modello che ci permette di gestire l'intero processo di produzione e diffusione dei contenuti, per posizionare il Club come protagonista nell'evoluzione dello sport-entertainment internazionale".