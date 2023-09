Subito la Champions per il Milan, Serafini: "Meno male che si gioca subito"

Luca Serafini è stato ospite sul canale YouTube di Carlo Pellegatti e ha commentato come sia positivo per il Milan scendere immediatamente in campo, a distanza di pochi giorni, nella sfida di Champions contro il Newcastle: "Meno male che si gioca subito. Il Milan ha bisogno il più rapidamente possibile di smaltire le tossine: aspettare una settimana non sarebbe stata la cosa migliore. C’è una notte di Champions, in casa davanti ai tifosi che si aspettano una prova di grande orgoglio e gliela devi dare".