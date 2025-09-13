Sul tipo di Milan che Allegri ha in mente: "Stiamo lavorando bene, e questa cosa mi piace molto"

Queste le dichiarazioni di Max Allegri nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Bologna.

Quindi vi siete sentiti con Rabiot...

"Via messaggio ci siamo scritti, ma poi dopo non l'avevo più sentito prima del trasferimento di 10 giorni fa. Sta bene fisicamente. Nkunku è quello che è più indietro fisicamente, non si è mai allenato con la squadra col Chelsea. Credo che avrà 25-30 minuti nelle gambe. È a disposizione, è un giocatore importante"

Rabiot titolare?

"Devo valutare tra oggi e domani mattina la situazione di quelli che sono rientrati dalle nazionali. Avendo Nkunku a mezzo servizio, Leao fuori, abbiamo Balentien che è entrato a Lecce con buon piglio, abbastanza smaliziato. Sono contento di quello che ha fatto Gimenez in nazionale: è bravo, ha i gol nelle gambe. È arrivato a gennaio l'anno scorso e i primi sei mesi, soprattutto entrando a metà stagione, c'è un momento di adattamento. Credo che Gimenez quest'anno possa fare un'ottima stagione".

È già il Milan che hai in mente?

"La cosa che mi piace molto è che stiamo lavorando bene e che c'è grande partecipazione da parte dei ragazzi, c'è voglia di venire qui tutti i giorni per lavorare e migliorare. Le stagioni si decidono da marzo a maggio. Noi a marzo dovremo essere stati bravi ad essere in una condizione ottimale per giocarci le nostre chance. Speriamo di perdere poco, un jolly ce lo siamo già giocato perdendone uno. A Lecce la squadra ha avuto equilibrio e pazienza, sono ragazzi hanno senso di responsabilità verso la maglia, la società, i tifosi e loro stessi".