Supercoppa Italiana, in Arabia Saudita sarà derby Milan-Inter: da decidere stadio e orario

La Supercoppa Italiana 2022-2023 si giocherà in Arabia Saudita. Il Milan Campione d'Italia e l'Inter si contenderanno il trofeo a Riad, o al King Fahd International Stadium (67.000 posti) o al King Saud University Stadium (22.000 posti). La gara, sponsorizzata da EA Sports, sarà trasmessa sui canali di Mediaset che punta a far giocare la sfida alla 21 nonostante si possa anche decidere di giocare non oltre le 20 per un discorso legato al fuso orario. A riferirlo è il Corriere dello Sport.