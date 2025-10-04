Superleague e UEFA in trattative per la nuova Champions League: l'indiscrezione dalla Spagna

Riporta il Mundo Deportivo che negli ultimi mesi UEFA e Superlega, rappresentata dalla società A22 e alcuni club promotori come Barcellona e Real Madrid, hanno continuato le trattative per trovare un punto d'incontro che metta fine al "conflitto" avuto luogo nel 2021: l'obiettivo è quello di trovare un modo di modernizzare la Champions League senza andare a creare una nuova competizioni che la affianchi.

Sono tre, si legge sul giornale spagnolo, i punti principali su cui si è discusso: governance, piattaforma di trasmissione e formato della competizione.

Il nuovo format proposto prevede sempre 36 squadre qualificate attraverso i campionati nazionali, ma divise in due gruppi. Nel primo verrebbero inseriti i 18 club con il ranking UEFA più alto, chiamati a disputare otto partite nella fase iniziale,così da garantire sfide di grande livello. Nel secondo gruppo, composto dalle squadre dal 19° al 36° posto, si giocherebbero invece otto gare determinate dal sorteggio, con un equilibrio competitivo più marcato. Al termine della fase a gironi, le otto migliori del Gruppo 1 accederanno direttamente agli ottavi, mentre sedicesimi e ottavi verranno definiti in base alle classifiche, mantenendo il sistema di punteggio attuale e offrendo anche ai club meno blasonati concrete possibilità di avanzare. La proposta coinvolge anche il lancio di una nuova piattaforma, UNIFY: l'obiettivo è di trasmettere le partite gratuitamente con pubblicità geolocalizzate, a cui affiancare una versione premium senza ads.

Non c'è ancora un accordo tra A22 e UEFA, ma questo tipo di offerta e dialoghi dimostra come le relazioni, una volta tese, oggi siano molto più distese. La decisione finale comunque spetterà all'organo di Nyon, con A22 che ha l'obiettivo di introdurre il nuovo formato a partire dal 2027, che coincide con la messa in commercio del nuovo ciclo dei diritti tv della Champions League.