Superlega, Aic: "Conseguenze per noi, trovate un accordo"

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Il progetto della Superlega preoccupa l'Associazione italiana calciatori che, con una nota sul proprio sito, "prende atto, non senza preoccupazione, delle decisioni assunte nell'ambito del Progetto della Super League europea". Così l'Aic "non nasconde la seria preoccupazione per le eventuali conseguenze disciplinari e sportive che potrebbero derivare in capo ai calciatori, loro malgrado coinvolti dalle scelte dei club di appartenenza". Bisognerà quindi, secondo il sindacato dei calciatori che giocano in Italia, "garantire che ogni decisione in merito sia assunta all'esito di processi equilibrati e condivisi tra tutte le parti". (ANSA).