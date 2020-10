Superlega, le possibili squadre della competizione: tra le italiane presenti Milan, Inter e Juventus

Da tempo nel calcio europeo si discute della possibilità di istituire una Superlega, una competizione intercontinentale che coinvolgerebbe i migliori club europei. Una sorta di torneo in stile NBA che vede, sin qui, pochi favorevoli e molti contrari. Secondo quanto riporta Calcio e Finanza queste potrebbero essere le squadre prescelte per il torneo divise per stati d'appartenenza:

Italia: Milan, Inter, Juventus

Spagna: Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Siviglia

Inghilterra: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City

Francia: PSG

Olanda: Ajax

Portogallo: Porto e Benfica