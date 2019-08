Suso e la nazionale spagnola: tutti i precedenti con la Roja

Suso ha ricevuto la convocazione dalla nazionale spagnola di Robert Moreno e ne ha manifestato la soddisfazione via social. Il giocatore rossonero con la maglia delle Furie Rosse conta 4 presenze e ancora nessun gol, avendo giocato a San Pietroburgo contro la Russia (3-3), a Cardiff contro il Galles (1-4), a Zagabria contro la Croazia (3-2) e a Las Palmas, contro la Bosnia (1-0). Il numero 8 del Milan è dunque alla ricerca del primo gol con la maglia della Spagna, per confermarsi dentro il gruppo di Moreno e per dare a sé stesso un'iniezione di fiducia che tornerebbe molto utile per le convinzioni di questo neonato corso rossonero.