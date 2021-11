Svizzera fatale anche per l'Italia Femminile: 1-2 per le elvetiche

L'Italia Femminile cade contro la Svizzera, 2-1 il punteggio per le elvetiche: a segno Soe e Crnogorcevic nel primo tempo, nella ripresa Bonansea ha riaperto i giochi ma non è servito per evitare la sconfitta. La Svizzera si prende quindi la testa del girone con 15 punti, frutto di cinque vittoria in altrettante gare. L'Italia resta al secondo posto con 12 punti.