T. Nordahl: "Mio padre amava il Milan. Sono orgoglioso di lui"

Intervenuto a Tuttosport, Thomas Nordahl, figlio di Gunnar, ha parlato così di suo papà: "Ne sono orgoglioso. Quando vado a Milanello tutti sono sempre molto gentili con me. Lui amava il Milan e l’Italia. Era ritornato in Svezia per la famiglia, per farmi studiare, con l’intenzione di lavorare nuovamente da voi, questa volta come mister. Ma non ci riuscì a causa dello stop degli stranieri".