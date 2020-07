Compie quest'oggi 47 anni Christian Vieri. L'ex bomber italiano, nel corso della sua lunga carriera, ha vestito molte maglie gloriose tra cui quella del Milan. Arrivato in rossonero dal naviglio neroazzurro, l'avventura di Bobo al Milan durò solo 6 mesi in cui riuscì a mettere a segno 2 reti in 14 presenze. Un'esperienza breve che, tuttavia, ha permesso al Milan di annoverare tra le proprie fila uno dei bomber italiani più amati.