Taveggia ricorda: "Quando Ancelotti ha lasciato il calcio mi chiesi perché lo lasciavamo andare via"

Paolo Taveggia, ex direttore organizzativo del Milan ai tempi di Berlusconi, ha parlato a Radio Crc nel corso della trasmissione "Si gonia la rete" di Raffaele Auriemma. Questo il suo ricordo su Carlo Ancelotti: "Quando Ancelotti ha lasciato il calcio, mi ricordo che chiesi perché lo lasciammo andar via perché uno sereno come lui, un compagno di squadra così non ne avevo visti tanti e quindi chiesi di tenerlo dentro, nello spogliatoio, poi però andato ed è stata la sua fortuna. La sua e quella di tante squadre. Mi spiace che a Napoli non abbia fatto bene, qualcosa non ha funzionato”.