Teocoli: "Pioli ha tanti meriti, mi ricorda Ancelotti. Ottimo lavoro di Maldini"

Nella lunga intervista rilasciata a Tuttosport, Teo Tecoli, noto attore e grande tifoso milanista, ha parlato anche di Stefano Pioli e di Paolo Maldini. Ecco le sue dichiarazioni: "Pioli ha tanti meriti e arrivare in punta di piedi è stata la sua carta vincente, poi ci ha messo grande lavoro, grande impegno. Ma non bisogna dimenticare nemmeno il più grande terzino sinistro di tutti i tempo Paolo Maldini. Il suo lavoro e quello di Boban è servito molto, sono arrivati giocatori che forse conoscevano solo loro. Ma sono stati bravi e noi tifosi bravi a fidarci di loro. Compreso l’acquisto di Messias, credo possa essere una grande sorpresa… Se Pioli può riportare il Milan alla vittoria? E' quello che gli manca. Il campionato potrebbe anche vincerlo ma è quando si vince un trofeo internazionale che entri nel gotha degli allenatori. Quando vinci una Champions League poi ti vogliono tutti, guarda Ancelotti (ride). Stefano Pioli mi ricorda Carletto: è tranquillo, saggio, mai una parola fuori posto e non perde mai il controllo nemmeno in campo, i grandi tecnici sono così…".